Cüneyt Özdemir Netflix'in 'Edis' belgeselini eleştirdi: Tarkan sen neyi bekliyorsun?

Şarkıcı Edis'in hayat hikayesini anlatan 'Starlight' belgeseli, eleştirilerin odağı oldu. Belgesel üzerinden Edis ile Tarkan'ı kıyaslayan gazeteci Cüneyt Özdemir de Edis'i eleştiri yağmuruna tuttu.

Pop müziğin yükselen seslerinden Edis Görgülü'nün şöhret olma hikayesi, belgesel oldu ve geçtiğimiz günlerde dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanmaya başlandı.

''Starlight'' adlı bu belgesel, kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu. Birçok kişi, Edis'in belgeseli yapılacak kadar şöhret olmadığını belirterek belgeseli eleştiri yağmuruna tuttu.

Söz konusu belgesele bir eleştiri de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Edis ile Tarkan'ı kıyaslayıp ''Tarkan sen neyi bekliyorsun?'' diyerek belgesele tepki gösterdi.

''NETFLIX Mİ EDİS'E PARA VERMİŞ, EDİS Mİ NETFLIX'E?''

Twitter hesabından paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Netflix'te Edis (pr bombardımanı-tanıtım-pohpohlama) belgeselini seyrediyorum. Belki benim hatam ama ben Edis'in, Tarkan'ı bile ün olarak bin kat geçmiş olduğunu fark edememişim. Aklıma bir şey takıldı. Bunu yayınlatmak için Netflix mi Edis'e para vermiş, Edis mi Netflix'e?''





"BU BİR BELGESEL DEĞİL"

Özdemir eleştirisine, ''Eğer Edis kendini Türkiye'nin starı olarak tanıtan böyle bir belgesel yaptırıyorsa sevgili Tarkan, neyi bekler onu bakın hiç anlamış değilim. Şimdi fark ediyorum ki Edis belgeselini 140Journos yapmış. Hakkını verelim son zamanların Türkiye'deki en iyi ve başarılı tanıtım reklam ajansına dönüştüler! Haklarını verelim bu işi de çok iyi beceriyorlar. Ama izninizle bunlara da artık 'belgesel' demeyelim. Değil çünkü!'' diyerek devam etti.