YEŞİLÇAM'IN DAMADI ÇIKTI: Cüneyt Özdemir'in eşi bakın kimin kızıymış! Gören küçük dilini yuttu Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla dikkati çeken Cüneyt Özdemir'in özel hayatı gündem oldu. Başarılı gazetecinin Yeşilçam'ın ünlü isimlerden birinin damadı olduğu öğrenildi.

8 Şubat 1970 yılında Ankara'da dünyaya gelen Cüneyt Özdemir, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu.

Özdemir, 1992'de muhabir olarak çalışmaya başladığı Mehmet Ali Birand'ın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı 32. Gün haber programında 8 yıl boyunca genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde yer aldı.

Günümüzün önemli ve tanınmış gazetecileri arasında yer alan Özdemir, birçok tarihi olaya da tanıklık etti.

Şu sıralar Youtube üzerinden siyaset dahil olmak üzere birçok alanda yayınlar yapan Cüneyt Özdemir, geniş kitleler tarafından takip ediliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Cüneyt Özdemir, bu sayede genç kuşağın da tanıdığı biri haline geldi.

Sık sık gündeme gelen Özdemir, şimdi ise eşiyle gündem oldu ve herkesi şaşırtmayı başardı.

İşte Cüneyt Özdemir'in eşi

Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun kızları Zeynep İnanoğlu, ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir ile evli.

3 Şubat 2011 tarihinde evlenen çiftin Ali Mavi isminde oğulları var. Cüneyt Özdemir, Yeşilçam'ın gözdesi Gülşen Bubikoğlu'nun damadı..

Zeynep İnanoğlu hakkında

1995 yılında Koç Lisesi'ni birincilikle bitiren Zeynep İnanoğlu, ABD'de Harvard Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1999 yılında Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun olan İnanoğlu, MIT Media Lab, Speech & Mobility Group'ta araştırma görevlisi olarak görev aldı.

Bununla kalmayan Zeynep İnanoğlu, ABDWashington kentindeki Microstrategy Inc. adlı bilgisayar teknolojileri üreten bir şirkette 3 sene çalıştı.

Ardından İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde 2002 – 2003 yıllarında yüksek lisansını yaptı.

2003 – 2004 yıllarında ise konuşma arayüzü grubu, araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004 – 2007 yıllarında doktorasını yaparak, mezun oldu.

Doktorasını yapay zeka kapsamına giren ses sentezleme ve makine öğrenimi üzerine yaptı. Doktorasını "Seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde 2010 yılında yayınladı.

İnanoğlu, 2007 yılında İngiltere'deki kuruluş halindeki Phonetic Arts'ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başladı.