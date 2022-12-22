Cüretkar pozlar! Survivor Nagihan boğazın ortasında göğüs dekoltesiyle mest etti! 'Manzara dediğin...'

Cüretkar pozlar! Survivor Nagihan boğazın ortasında göğüs dekoltesiyle mest etti! 'Manzara dediğin...'

Survivor All Star yarışmacısı Nagihan Karadere, Instagram'dan paylaştığı dekolteli pozlarıyla beğeni topladı. Karadere'nin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

1984 yılında dünyaya gelen Nagihan Karadere, 2003 yılında gerçekleşen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu ve birçok olimpiyat organizasyonunda gümüş madalya kazandı.

2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Nagihan Karadere, performansıyla izleyiciyi ekrana kilitlemişti.

2018 yılında katıldığı Survivor All Star konseptiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Karadere, Survivor 2018 sezonunu ikinci olarak kapattı.

Şimdilerde Survivor All Star 2022 ile ekranlara geri dönen ünlü atlet, değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Nagihan'dan dekolteli pozlar

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Survivor Nagihan, cüretkar pozlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yarışmanın ardından hayatına geri dönen ve güzellik merkezi açarak işe başlayan Survivor Nagihan, gittikçe güzelleşti.

Boğaz manzaralı karelerinde dekoltesiyle dikkat çeken Nagihan, takipçilerinden beğeni topladı.

Sosyal medyayı oldukça cesur kullanan Nagihan'a "İyice güzelleştin", "Gittikçe açıldın", "Manzara gibisin", "Süpersin" yorumları geldi.