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    CZN Burak'tan Fatma teyzeye ziyaret

    Osmaniye'de yaşayan Fatma teyzenin evini yenileyen CZN Burak, çalışmaları yerinde inceledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 20:47
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 20:49
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    CZN Burak'tan Fatma teyzeye ziyaret

    Dünyaca ünlü olan birçok isim ile yan yana bulunan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, bu kez Osmaniye'ye gitti.

    Osmaniye'de yaşayan Fatma teyze ve ailesinin evini yenileyen CZN Burak, evdeki çalışmaları inceledi.

    Fatma teyzeyle birlikte evi gezen CZN Burak, evin oca ayı içerisinde tamamlananıp teslim edileceğini söyledi.

    "Yakında yeni evi hazır, en güzel bağ sevgidir"

    Daha sonra evdeki çocuklara oyuncak dağıtan CZN Burak, Fatma teyzeyle geçirdiği zamanlarını "Fatma teyzeyi ziyarete geldik, yakında yeni evi hazır olacak. En Güzel Bağ Sevgidir" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

    CZN Burak'tan Fatma teyzeye ziyaret VİDEO

    CZN Burak tan Fatma teyzeye ziyaret #1

    CZN Burak tan Fatma teyzeye ziyaret #2

    CZN Burak tan Fatma teyzeye ziyaret #3

    CZN Burak tan Fatma teyzeye ziyaret #4

    CZN Burak tan Fatma teyzeye ziyaret #5

    CZN Burak tan Fatma teyzeye ziyaret #6


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