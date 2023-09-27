Dakika bir gol bir! Eski şampiyonla birbirine girdi: "Tahammül edemiyorum" Masterchef All Star'ın yeni bölümünde tansiyon yükseliyor. Dün akşam yarışmaya dahil olan Masterchef'in eski şampiyonu, adeta çileden çıkacak. İşte yeni bölüm fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com 2018 yılından bu yana her sezon reyting rekorları kıran Masterchef Türkiye, bu yıl eski yarışmacılarıyla heyecan yaratıyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Eski yarışmacıların başarılı performansı üzerine, dün akşam yayınlanan bölümde Masterchef’in eski şampiyonları dahil oldu. Yarışmaya girer girmez eski şampiyon Cemre Uyanık, çileden çıkacak. Yeni bölüm ekranlara damga vuracak. Sergen ve Cemre arasında tansiyon yükseliyor Eski şampiyonların dahil olmasıyla yarışmada işler daha çok kızışıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sergen ve Cemre’nin atışması ekranlara damga vurdu. Cemre’nin Sergen’e “Saygısız insana tahammül edemiyorum. Kusura bakma” sözleri izleyicileri şaşırtırken, Sergen’in “Sana ne saygısızlığım oldu benim” cevabı Cemre’yi çileden çıkardı. Bakalım tartışma ne kadar büyüyecek... İşte yeni bölüm fragmanı!