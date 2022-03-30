Damat adayı Şehmus'un inanması zor değişimi! 'Kas yığını haline gelmişsin, annen kızmasın..'

Gözüm Sende ve Kısmetse Olur yarışmalarına katılan damat adayı Şehmus, geçen zamanda bir hayli değişti. Annesiyle gündem olan Şehmus'un kendisini spora adadığı görülürken, tanıyanlar ise şaşırdı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Cennet Mahallesi dizisinden tanıdığımız Aylin Kabasakal'ın yaptığı Gözüm Sende, evlenmek isteyenleri bir araya getirdi.

Yarışmaya katılan damat adayı Şehmus ve annesi Emine Hanım ise dikkatleri üzerine çekti ve ünlenmeye başladı.

Hatta Şehmus ve annesi Emine Hanım, bir dönem yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'a katıldı.

Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur, anne-oğlun ünlenmesine tam anlamıyla katkı sağladı.

Uzun zamandır ekranda olmayan ikiliden damat adayı Şehmus, yaşadığı değişimle yeniden gündem oldu.

Şehmus'un son halini gören ve yarışmadan tanıyanlar ise "Sana ne olmuş?" tarzında yorumlar yaptı.

DAMAT ADAYI ŞEHMUS'UN SON HALİ

Gözüm Sende programından sonra birçok programda boy gösteren Şehmus ve annesi, herkesin tanıdığı isimler.

Evlilik programları bittikten sonra sabah programlarında yer alan ikiliden Şehmus, kendisini spora adadı.

Vücudunu geliştiren fenomen damat adayı, şimdilerde farklı bir görünüme sahip.

Hatta damat adayı için, "Kas yığını olmuşsun, annen kızmasın" tarzında yorumlar geliyor.

Instagram'ı aktif kullanan Şehmus'un son halini görenler tanımakta ve inanmakta güçlük çekiyor.