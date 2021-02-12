Sihirli Annem dizisinde "Tuğçe" karakterini canlandıran Damla Erşubaşı, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Peki, Damla Ersubaşı kimdir? İşte, Damla Ersubaşı'nın hayatı..

Oyuncu ve iki çocuk annesi Damla Ersubaşı, önce verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Daha sonra ise eşiyle ilgili şok eden itirafları nedeniyle gündeme geldi.

2003 yılında yayın hayatına başlayan Sihirli Annem dizisinde ‘Tuğçe’ karakterini canlandıran Ersubaşı, 12 Şubat Cuma günü Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına konuk oluyor.

Seyirciler Damla Ersubaşı’nın hayatını merak ediyor.

Peki, Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı hangi dizilerde rol aldı?

İşte, Damla Ersubaşı hakkında merak edilenler…

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da doğan oyuncu Ersubaşı, eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.

Küçük yaşta ekranlarda boy gösteren Ersubaşı, 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile izleyenler karşısına çıkmıştır.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı ‘Tuğçe’ karakteri ile tanınan Ersubaşı, Her Halimle Sev Beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Sihirli Annem, Aslı ile Kerem ve Benimle Evlenir misin dizilerinde rol almıştır.

2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırmıştır.

Bir giyim markasında modellik yapan Ersubaşı, ardından Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında asistanlık yapmıştır.

2016 yılının son günlerinde Mustafa Can Keser ile dünya evine girmiştir.

Uzun süre boyunca aldığı kilolar nedeniyle gündem olan Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı sayesinde 41 kilo vermiştir.





DAMLA ERSUBAŞI EŞİ KİM?

İki çocuk babası Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor.

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı'yla dört yıldır evli olan çift, 2020 yılında yollarını ayırmıştır.



