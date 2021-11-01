Damla Makar kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Halide'si...

Üç Kuruş dizisinde Halide karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu Damla Makar hakkındaki bilgiler...

Çukur hayranlarının dört gözle beklediği Üç Kuruş, bu akşam başlıyor. Dizide yer alan karakterler ise merak konusu oldu.

Halide karakteriyle seyirci karşısına çıkan Damla Makar hakkında bilgiler araştırılıyor.

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı dizi, Çukur hayranları tarafından dört gözle bekleniyor.

Üç Kuruk Halide kimdir, kim oynuyor? Damla Makar kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi..

ÜÇ KURUŞ HALİDE KARAKTERİ

Kartal’ın kuzenidir. Çok güzel ve havalı bir genç kızdır. Gözü yükseklerde, hırslı ve akıllı bir kız olan Halide mahalleyi de Kartal’ın küçük kız versiyonu gibi çekip çevirebilmektedir.

DAMLA MAKAR KİMDİR?

1996, İstanbul doğumlu olan Damla Makar, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdikten (2020) sonra Aleksander Zelwerowicz Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

Öğrencilik yıllarında Ankara’daki tiyatrolarda oynamış, ayrıca Avrupa’nın çeşitli kentlerinde tiyatro sahnelerine çıkmış olan Damla Makar, ilk dizi deneyimi olarak 2021’de Seni Çok Bekledim dizisinde, ardından Üç Kuruş dizisinde rol aldı.