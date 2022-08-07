Damla Sönmez'den bikinili sahil pozları! 'Doğdu güneşim'

Ekranların sevilen yüzü Damla Sönmez, sosyal medya pozuyla magazin gündeminde yerini aldı. Sönmez, bikinili pozuyla olay yarattı...

35 yaşındaki Damla Sönmez, rol aldığı dizi ve projelerde ekranların tanınan simalarından biri oldu.

Uzun yıllardır ekranlarda olan güzel oyuncu, güzelliğiyle adından söz ettiren isimler arasında.

Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla da çok konuşulan Damla Sönmez, zaman içerisinde birçok ödüle layık görüldü.

Damla Sönmez; 2009 yılında "Bornova Bornova" filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu, birçok anını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Damla Sönmez, son olarak bikinili pozuyla dikkat çekti.

Sönmez'in yeni tatil kareleri twitter'da en çok konuşulanlar arasında girdi.

İşte o kareler...