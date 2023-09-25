Dangal filmi ne anlatıyor, oyuncuları kimler? Dangal ne demek? Bu akşam TRT 1 yayın akışında yer alan Dangal filmi, izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dalgal'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İşte Dangal filmi hakkında bilgiler...

ensonhaber.com

Dangal filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Türkiye'de de pek çok hayranı bulunan Aamir Khan'ın başrolde oynadığı film, saat 20:00’de başlayacak.

Dangal'ı ekranlar gören izleyiciler, arama motorlarına yöneldi. Dangal film konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu olurken, kelime anlamı da araştırılıyor.

Hint sinemasının klasiklerinden olan Dangal, küçük büyük herkes tarafından merakla izleniyor.

Peki, Dangal ne demek? Dangal film konusu nedir, ne anlatıyor? Dangal oyuncuları kimler? İşte bilgiler...

Dangal ne demek?

Hindistan’da güreş müsabakalarının genel adına Dangal deniliyor.

Dangal Türkçe olarak ise “güreşen kişiler” anlamına geliyor.

Dangal film konusu

Güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh (Aamir Khan) tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır.

Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli farkedince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar.

Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.

Dangal oyuncu kadrosu

Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Genç Geeta- Zaira Wasim

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana