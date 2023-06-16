Danilo Şef'in oğlunu görenler inanamadı! "Kardeş sandık" MasterChef'in İtalyan jürisi Danilo Zanna'nın boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek'ten bir oğlu bulunuyor. Neredeyse babasının boyuna yetişen Zano Tibet Zanna'yı görenler, kardeş sanıyor.

MasterChef 2023 sezonu başladı; jüri üyeleri ekrana çıktı.

MasterChef'in sempatisiyle büyük sevgi kazanan İtalyan jürisi Danilo Zanna, yine adından söz ettirdi.

Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra hayatı değişen şef Danilo Zanna, Türkiye macerasına devam ediyor.

2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz yaz boşandı.

İzleyicilerin özel hayatıyla yakından ilgilendiği Danilo Zanna'nın oğlu olduğunu duyanlar ise şoke oldu.

Boyuna yetişti

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'in oğulları Zeno Tibet Zanna, şimdilerde 10 yaşında ve YouTube'da içerikler üretiyor.

Sevimliliği ile dikkat çeken Tibet, babasıyla kareleri ile beğeni topluyor.

Danilo Şef ve oğlunu görenler, "kardeş misiniz" yorumunda bulunuyor.