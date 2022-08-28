Danilo Şef'le aşk yaşadığı iddia edilmişti! MasterChef Pelin Zaman'ı görenler şoke oldu...'Yazık olmuş'

MasterChef 2021'de yarışan ve Şef Danilo Zanna ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen eski yarışmacı Pelin Zaman, son haliyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

MasterChef Türkiye TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması...

MasterChef, ilk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı.

Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

2021 yılında olduğu gibi bu sezon da programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşıyor.

Masterchef Türkiye yeni sezon ilk bölümüyle 4 Temmuz Pazartesi günü seyircisiyle buluştu.

Masterchef 2021'de yer alan Pelin Zaman, yarışma macerası bitmesine rağmen popülerliğini koruyan isimler arasında...

Yarışması sonrası Danilo Zanna ile aşk yaşadığı haberleriyle dikkat çeken Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyordu.

"Eski güzellik gitmiş yazık olmuş"

Son halini sosyal medya hesabından paylaşan eski yarışması Pelin Zaman'a yorum üstüne yorum yağdı.

Zaman'ın pozlarına; "Bu kadar shop'a gerek yok bence zaten güzelsiniz", "Eski güzellik gitmiş yazık olmuş","Hepsi çok yapay yüz ile çok oynanmış", "Zaten güzelsin filtre gereksiz olmuş" yorumları yapıldı.

İşte, Pelin Zaman'ın son hali...