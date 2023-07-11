Danilo Zanna'nın eski eşi güzelliğiyle büyüledi! "Ah be şefim" MasterChef'in İtalyan jürisi Danilo Zanna, geçtiğimiz yıl 9 yıllık evliliğini sonlandırdı. Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'i görenler ise bakakaldı. Ünlü şefin eski eşinin güzelliği olay oldu.

MasterChef'in sempatik jüri üyesi İtalyan şef Danilo Zanna, ekran macerasına devam ediyor.

Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'de kalmaya karar vermişti.

Elin Oğlu programı ile ekranlarda yer almaya başlayan Danilo Şef, oldukça sevildi.

9 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek çifti, geçtiğimiz yıl yolun sonuna geldi.

Bir çocuk sahibi çift, boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Danilo Şef'in eski eşi

Ekranlarda olan ve özel hayatı merak edilen Danilo Zanna birkaç isimle anılırken, boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek'i görenler güzelliği karşısında büyülendi.

1981 yılında Giresun'da dünyaya gelen Demirbilek'in asıl mesleği aşçılık olarak biliniyor. Demirbilek, sosyal medyada yoga ve içsel tavsiye paylaşımlarında bulunuyor.

Paylaşımlarıyla beğeni toplayan Tuğçe Demirbilek, beğeni topluyor.