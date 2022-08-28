TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının jürisi Danilo Zanna, gençlik karesiyle şaşırttı. Zanna'nın eski ve yeni halini kıyaslayanlar, "Zaman içerisinde değerlenmişsin.." dedi.

15 Nisan 1982 yılında İtalya'da dünyaya gelen Danilo Zanna, kariyer yapmak için Türkiye'ye geldi. Türk mutfağı ile ilgilenen Zanna, Türkiye'ye yerleşerek bu alanda çalıştı.

Daha sonra çeşitli programlarda boy gösteren Danilo Zanna, ilk defa Zahide ile Hayata Yetiş adlı programda yardımcı şef olarak görev aldı.

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerine çalışan Zanna, Elin Oğlu porgramında tanındı.

Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve Türkiye'ye iyice yerleşen Danilo Zanna, 2019 yılında MasterChef'e transfer oldu.

MasterChef yarışması ile ününe ün katan ve şimdilerde Türkiye'de çok sevilen Zanna, eşinden ise 15 Aralık 2021 yılında boşandı.

Oğlu ile birlikte zaman geçiren ve İzmir - İstanbul arası gezerek restoranlarının başında duran Zanna, gençlik karesiyle gündem oldu.

Başarılı ve yakışıklı şef, gençlik karesi ile herkesi şaşırttı. Her haliyle sevilen Zanna için güzel yorumlar geldi.

Danilo Zanna'nın eski hali

Gneç, başarılı ve yakışıklı bir şef olan Danilo Zanna, eski hali ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraflarla ilgili, Zanna'nın hayranları yorum yapmayı ihmal etmedi.

"Zaman içerisinde değerlenmişsin şefim" diyenlerin sayısı ise oldukça fazlaydı.

Zaman içerisinde daha yakışıklı olduğu fark edilen Zanna, enerjisi ile herkesin sevgisini kazanan isimlerin başında geliyor.