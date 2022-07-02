Danla Bilic takımıyla poz verdi! Kırmızı sütyeni gözüktü...

Youtube fenomeni Danla Bilic, son paylaşımıyla dikkatleri topladı. Bilic, kırmızılar içerisinde...

Asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla tanındı.

Zaman içerisinde büyük bir kitleye sahip olan Bilic, sosyal medyada en çok takip edilen isimler arasında yer aldı.

Bilic'in popülerliği sayesinde hayatına dair, her şey merak edilmeye başladı.

İlk tanındığı zamanlar kilolarıyla gündemden düşmeyen ünlü fenomen, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Bilic'in popülerliği sayesinde hayatına dair detaylar, her şey merak edilmeye başladı.

Instagram hesabını aktif kullanan fenomen isim, pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Kırmızı takımıyla poz verdi