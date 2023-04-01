Danla Bilic'in Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'li pozu takipçilerini kızdırdı! "Takipten çıkıyorum" Bir etkinlikte Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in paylaştığı poz gündem oldu. İşte o kare..

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, instagram hesabından paylaştığı kare ile gündeme oturdu.

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener ile çekilmiş bir fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Danla Bilic takipçilerini ikiye böldü.

Paylaştığı videolar ile ünlenen ve sosyal medya fenomeni haline gelen Danla Bilic dün yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener ile bir etkinlikte bir araya gelen Danla Bilic iki isim ile çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yaptığı paylaşıma "Biz bugün Ekrem başkanım ve Meral Mommym ile Örnektepe kız öğrenci yurduna sürpriz yaptık." notunu ekleyen Danla Bilic'in bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri Danla Bilic'e destek veren mesajlar atarken bazıları ise takipten çıkacaklarını söyleyerek ünlü isme tepki gösterdi.

Paylaşımın altında takipçilerinin birbiri ile tartıştığını gören Danla Bilic "Yorumlarda kavga etmeseniz olmaz mı?" yorumunda bulundu.