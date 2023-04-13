Danla Bilic'in karın kasları sosyal medyayı salladı! "Fiziğin şaka mı?" Sosyal medya fenomeni Danla Bilic instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ünlü fenomen Danla Bilic instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile adından söz ettiriyor. Sosyal medyada çektiği içerikler ile büyük bir kitleye ulaşan Danla Bilic'in instagramda 6.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Yaptığı her paylaşım büyük beğeni toplayan Danla Bilic sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

Özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Danla Bilic'in adı geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışmış ancak Danla Bilic bu iddiaları tiye alarak yalanlamıştı.

Danla Bilic sosyal medya paylaşımlarına devam ederken geçtiğimiz gün paylaştığı pozlar kısa sürede gündeme geldi. Danla Bilic o pozlarına "Anlık atıyorum size" notunu ekledi.

28 yaşında olan Danla Bilic'in o pozları kısa sürede binlerce kez beğenildi ve yorum aldı.

İşte o kareler..

5 Ekim 1994 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Danla Bilic'in gerçek ismi Neslihan Damla Aktepe'dir. 28 yaşında olan Danla Bilic, Youtube'da çektiği makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınmıştır.

Danla Bilic'in bazı instagram paylaşımları..