Danla Bilic lila elbiseli pozlarıyla takipçilerini mest etti! 'Yerli Gigi Hadid' Sosyal medya fenomeni Danla Bilic sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor. İşte Danla Bilic'in büyük beğeni toplayan son pozları..

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Instagramda 6.1 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Danla Bilic sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Çektiği içerikler ile büyük bir kitleye ulaşan Danla Bilic sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile adından söz ettiriyor.

5 Ekim 1994 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Danla Bilic'in gerçek ismi Neslihan Damla Aktepe'dir.

28 yaşında olan Danla Bilic, Youtube'da çektiği makyaj içerikli videolar ve vloglar ile ünlenmiştir.

Sosyal medya fenomeni olmasının ardından birçok reklamda rol alan Danla Bilic özel hayatı ile de sık sık adından söz ettirmektedir.

Danla Bilic'in son olarak "Ne de güzel olmuşsundur lilalar içinde sen diyebilir miyiz diyelim lütfen günaydın" notuyla paylaştığı pozlar beğeni topladı.

İşte Danla Bilic'in son paylaşımları..