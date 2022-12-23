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- Darmaduman dizisi final yapıyor! Darmaduman 9. bölüm (final) fragmanı: "Kerem benim sevgilim"
Darmaduman dizisi final yapıyor! Darmaduman 9. bölüm (final) fragmanı: "Kerem benim sevgilim"
FOX TV'nin yeni dizi Darmaduman, reytinglere yenik düştü. Beklentileri karşılayamayan dizinin final bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölümde yaşanacaklar...
- 23.12.2022 - 11:25
İlk bölümü 27 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan FOX TV’nin yeni dizisi Darmaduman, 9. bölümde final kararı aldı.
Yapımcılığını Kerem Çatay’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı Darmaduman dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer üstleniyor, senaryosunu Damla Serim yazıyordu.
Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Nur Fettahoğlu gibi başarılı isimler yer alıyordu.
Reytinglerde bekleneni karşılayamayan Darmaduman dizisi, final bölümüyle ekranlara gelecek.
Final bölümünde neler yaşanacak?
Final bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Darmaduman'da Derin, Kerem ile sevgili olduğunu açıklıyor.
Darmaduman 9. bölüm (final) fragmanı İZLE