Darmaduman dizisi konusu nedir? Darmaduman dizisi oyuncuları kimler?

Yakın süreçte FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Darmaduman dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Darmaduman dizisi konusu nedir? İşte konusu ve oyuncuları...

Pek çok ünlü ismin rol alacağı Darmaduman dizisi, çok yakında FOX TV'de ekranlara gelecek. Aslıhan Malbora, Mert Yazıcıoğlu gibi pek çok yıldız ismin rol alacağı dizinin konusu ve oyuncuları sorgulanıyor. Peki Darmaduman dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Darmaduman dizisi konusu nedir?

Dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor. İlk tanıtımı yayınlanan yapımda yıllar süren küslük sonrası İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı anlatılıyor.

Dizi, gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerini konu alacak.

Darmaduman dizisi oyuncuları kimler?

Dizi heyecanla beklenirken oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

İşte oyuncu kadrosu:

Aslıhan Malbora :Ece

Mert Yazıcıoğlu: Kerem

Necip Memili: Harun

Hafsanur Sancaktutan: Derin

Aytaç Şaşmaz: Evren

Nur Fettahoğlu: Beliz

Meral Çetinkaya

Aslı Orcan