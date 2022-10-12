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    Darmaduman dizisi konusu nedir? Darmaduman dizisi oyuncuları kimler?

    Yakın süreçte FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Darmaduman dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Darmaduman dizisi konusu nedir? İşte konusu ve oyuncuları...
    • 12.10.2022 - 16:46
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    Darmaduman dizisi konusu nedir? Darmaduman dizisi oyuncuları kimler?

    Pek çok ünlü ismin rol alacağı Darmaduman dizisi, çok yakında FOX TV'de ekranlara gelecek. Aslıhan Malbora, Mert Yazıcıoğlu gibi pek çok yıldız ismin rol alacağı dizinin konusu ve oyuncuları sorgulanıyor. Peki Darmaduman dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Darmaduman dizisi konusu nedir?

    Dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor. İlk tanıtımı yayınlanan yapımda yıllar süren küslük sonrası İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı anlatılıyor.

    Dizi, gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerini konu alacak.

    Darmaduman dizisi konusu nedir? Darmaduman dizisi oyuncuları kimler? #1

    Darmaduman dizisi oyuncuları kimler?

    Dizi heyecanla beklenirken oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

    İşte oyuncu kadrosu:

    Aslıhan Malbora :Ece

    Mert Yazıcıoğlu: Kerem

    Necip Memili: Harun

    Hafsanur Sancaktutan: Derin

    Aytaç Şaşmaz: Evren

    Nur Fettahoğlu: Beliz

    Meral Çetinkaya

    Aslı Orcan


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