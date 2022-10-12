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- Darmaduman dizisi konusu nedir? Darmaduman dizisi oyuncuları kimler?
Darmaduman dizisi konusu nedir? Darmaduman dizisi oyuncuları kimler?
- 12.10.2022 - 16:46
Pek çok ünlü ismin rol alacağı Darmaduman dizisi, çok yakında FOX TV'de ekranlara gelecek. Aslıhan Malbora, Mert Yazıcıoğlu gibi pek çok yıldız ismin rol alacağı dizinin konusu ve oyuncuları sorgulanıyor. Peki Darmaduman dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Darmaduman dizisi konusu nedir?
Dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor. İlk tanıtımı yayınlanan yapımda yıllar süren küslük sonrası İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı anlatılıyor.
Dizi, gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerini konu alacak.
Darmaduman dizisi oyuncuları kimler?
Dizi heyecanla beklenirken oyuncu kadrosu da merak ediliyor.
İşte oyuncu kadrosu:
Aslıhan Malbora :Ece
Mert Yazıcıoğlu: Kerem
Necip Memili: Harun
Hafsanur Sancaktutan: Derin
Aytaç Şaşmaz: Evren
Nur Fettahoğlu: Beliz
Meral Çetinkaya
Aslı Orcan