Petrol
86
3.04%
Euro
20.0043
-0.12%
Dolar
18.7193
0.10%
Altın
1.1
0.31%
Borsa
5634
2.26%
Bitcoin
318.626
1.01%
BTXN Coin
6.13
-0.80%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Dayanamadılar...Dizi aşkı gerçek oldu! Seyirci "belliydi" diyor...

    Kızılcık Şerbeti dizisinin başrolleri Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün birlikte olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 13:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dayanamadılar...Dizi aşkı gerçek oldu! Seyirci 'belliydi' diyor...

    Show TV ekranlarının ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor.

    Laik-muhafazakar ailelerin çatışmasını işleyen dizide Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimler yer alıyor.

    Dizide Doğa ve Fatih çiftini canlandıran Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

    Dayanamadılar...Dizi aşkı gerçek oldu! Seyirci 'belliydi' diyor... #1

    Gerçekten aşık oldular

    Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör çiftinin sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.

    Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, beğenilen çift yılbaşını Çeşme’de karşıladı.

    Yeni yılı ilişkileriyle taçlandıran çift İstanbul'a dönüş yolunda kaza geçirdi. Güngör'ün kullandığı araç büyük hasar alırken iki oyuncu kazayı yara almadan atlattı.

    Dayanamadılar...Dizi aşkı gerçek oldu! Seyirci 'belliydi' diyor... #2


    Şanlıurfa'da kaza: Anne baba ve evlatları can verdi
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da kaza: Anne baba ve evlatları can verdi

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı
    3. Sayfa

    Köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı

    Görüş Bildir