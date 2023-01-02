Kızılcık Şerbeti dizisinin başrolleri Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün birlikte olduğu öğrenildi.

Show TV ekranlarının ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor.

Laik-muhafazakar ailelerin çatışmasını işleyen dizide Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimler yer alıyor.

Dizide Doğa ve Fatih çiftini canlandıran Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Gerçekten aşık oldular

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör çiftinin sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, beğenilen çift yılbaşını Çeşme’de karşıladı.

Yeni yılı ilişkileriyle taçlandıran çift İstanbul'a dönüş yolunda kaza geçirdi. Güngör'ün kullandığı araç büyük hasar alırken iki oyuncu kazayı yara almadan atlattı.