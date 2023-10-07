Dayanılmayacak ağrılarım var demişti! Dilan Polat son test sonuçlarını paylaştı: 'Çocuk sevindireceğim' Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile lupus hastası olduğunu söyleyen Dilan Polat sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyada gündemden düşmüyor.

Kara para aklama iddiaları günlerdir konuşulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat bu iddiaları sosyal medya hesaplarından yalanlamışlardı.

Bu iddialar devam ederken Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hasta olduğunu açıklamıştı.

Haklarında kara para aklama, tetikçi tutma ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan Dilan Polat sosyal medya hesabından Lupus hastası olduğunu duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşım yapan Dilan Polat test sonucunu paylaşarak "Pozitif Lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana ağrılarımdan yürüyemiyorum" ifadelerine yer vermişti.

Dilan Polat dün yaptığı yeni paylaşım ile son test sonuçlarını takipçileriyle paylaştı.

Dilan Polat "Hamdolsun Allah'ım" diyerek sonuçlarının negatif çıktığını ve lupus hastası olmadığını açıkladı.

Çocuk sevindireceğim

Test sonuçlarının iyi olduğu haberini alan Dilan Polat yaptığı paylaşımda "O geceyi asla unutmam, herşeyi boşverelim sağlığın gidiyor diye üzülmesini asla unutmam. Neden olduğunu nedir yüz yüze yorum yapacakmış doktorum. İnşallah kolay çözülecek birşeydir. Çocuk sevindireceğim" dedi