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    'Dedesinin esmer güzeli' İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin genç kız oldu! Annesi paylaştı...

    İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızlarından Gülşen'in paylaşımıyla ortaya çıkan Berfin, güzelliğiyle büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 17:50
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    'Dedesinin esmer güzeli' İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin genç kız oldu! Annesi paylaştı...

    7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, ilk eşi Adalet Tatlı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlıses, kameralardan uzak bir hayatı tercih ediyor.

    Evli olan ve Berfin adında bir kızı olan Gülşen Tatlıses, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

    Geçtiğimiz günlerde "Bu benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" diyen İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen, yeni bir paylaşım yaptı.

    Torunu Berfin'i gören hayran kaldı

    Babasının kendisini paylaşmasının ardından Gülşen Tatlı da kendi kızını paylaştı.

    Tatlıses'in torunu Berfin'in güzelliği sosyal medyaya adeta damga vurdu.

    Esmer güzeli Berfin'in karesine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Göz yapısıyla dedesine benzerliği dikkat çeken Berfin Karakeçili, kendine hayran bıraktı.

    İşte İbrahim Tatlıses'in gözlerden sakındığı biricik torunu Berfin...

    Dedesinin esmer güzeli İbrahim Tatlıses in torunu Berfin genç kız oldu! Annesi paylaştı... #1

    Dedesinin esmer güzeli İbrahim Tatlıses in torunu Berfin genç kız oldu! Annesi paylaştı... #2

    Dedesinin esmer güzeli İbrahim Tatlıses in torunu Berfin genç kız oldu! Annesi paylaştı... #3


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