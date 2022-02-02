Defne Joy Foster'ın oğlu yakışıklı bir delikanlı oldu! Görenler gözyaşlarını tutamadı...

Defne Joy Foster'ın oğlu yakışıklı bir delikanlı oldu! Görenler gözyaşlarını tutamadı...

2011 yılında vefat ederek sevenlerini yasa boğan Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz, kocaman oldu. Küçük yaşta annesini kaybeden Can Kılıç'ın son halini görenler, duygusal anlar yaşadı.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve Gamze Özer tarafından oluşturulan Sihirli Annem dizisi, farklı konusu ile ilgi çekti.

Ekrana geldiği dönem konusu ve oyuncu kadrosuyla bir ilki yaşatan dizinin başrollerinde etkili isimler yer aldı.

Başrollerde yer alan; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat ve Defne Joy Foster, geniş kitlelerce tanınma şansı buldu.

Dizide güzelliği ve sempatikliği ile herkesi etkilemeyi başaran karakterlerinden Defne Joy Foster, Eda'ya hayat verdi.

Yavuz ile evlenen ve iki çocuğu olan ama aynı zamanda deliliklerinden hiç vazgeçmeyen Eda'yı canlandıran Foster, ani bir şekilde hayatını kaybetti.

Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde 2 Şubat 2011 tarihinde öldü.

Bu ölüm tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Foster hayatını kaybettiğinde geride minik bir erkek çocuğu bıraktı.

Oğlunun adını Can Kılıç koyan Defne Joy Foster, büyüdüğünü göremeden hayata gözlerini yumdu. Can Kılıç ise şimdilerde kocaman bir delikanlı...

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU BÜYÜDÜ

Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can, şimdilerde 12 yaşında ve oldukça yakışıklı bir delikanlı.

Foster'ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, oyuncunun ölümü ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu Can ile bizzat kendisi ilgilendi.

Can'ı gören ve Defne Joy Foster'a hayran olanlar ise duygusal anlar yaşadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Annene benziyorsun!" "Keşke annen büyüdüğünü görebilseydi" tarzından yorum yaptı.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen oyuncunun annesi Türk babası ise NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'dır.

Anne ve babası boşanınca Foster annesiyle kalan Foster, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Defne Joy Foster'ın ekran macerası, Kral TV'de yaptığı sunuculuk ile başladı.

Sonrasında dizi oyunculuğuna yönelen Foster, Sihirli Annem'deki 'Eda' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

DEFNE JOY FOSTER'IN YER ALDIĞI PROJELER: