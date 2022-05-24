Defne Samyeli bembeyaz tenine giydiği yeşil bikinisiyle poz verdi! Muhteşem fiziğiyle ortalığı kasıp kavurdu

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, tatil sezonunu açtı. Yeşil bikinisiyle sahilde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan iki çocuk annesi Samyeli, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

Spikerlik kariyerini sonlandırıp oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen isimler arasında yer alıyor.

Kusursuz fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli, sık sık özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Bir süre önce sahnelere geri dönen Samyeli, güçlü sesinin yanı sıra cesur sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiriyor.

Eren Talu ile evliliğinden Derin ve Deren adında iki genç kızı olan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla da ilgi odağı oldu.

Tatil sezonunu açtı

Instagram'da 862 bin takipçiye sahip olan 49 yaşındaki Defne Samyeli, tatil sezonunu açtı.

Yeşil bikinisiyle deniz kenarında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Samyeli, fiziğiyle görenleri mest etti.

Beğenileri kabul eden Samyeli, yorumları ise sınırlandırdı. Ünlü şarkıcıya ''Fıstık'', ''Şahanesin'', ''Aşko ne yaptın'', ''Kim der ki 49 yaşında'' gibi yorumlar yapıldı.