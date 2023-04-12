Defne Samyeli cesur tarzıyla sosyal medyada gündeme geldi! '50 yaşında bu fizik şaka mı?' Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında bulunan Defne Samyeli iddialı tarzı ve verdiği pozlar ile gündemden düşmüyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak isimli dizide Elmas Heves karakterine hayat veren Defne Samyeli instagram pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

50 yaşında olan Defne Samyeli fiziği ve güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Samyeli gerek özel hayatı gerekse paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Şarkıcılık kariyerinede devam eden Defne Samyeli'nin sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Son olarak Karadağ'a giden Defne Samyeli burada verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun o pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o kareler..

Defne Samyeli'nin Instagram'da 859 bin takipçisi bulunuyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Defne Samyeli'nin son instagram paylaşımı büyük beğeni topladı.

1 Temmuz 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Defne Samyeli Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. 1995 yılında Eren Talu ile evlenen Samyeli bu evliliğini 2011 yılında sonlandırdı. Defne Samyeli'nin bu evliliğinden Deren ve Derin adında iki kızı bulunuyor.

Defne Samyeli'nin bazı instagram paylaşımları şu şekide..