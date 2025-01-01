Defne Samyeli cesur yılbaşı pozuyla olay yarattı! İddialı pozuna yorum yağdı...

Hüseyin Topuz

Sunuculuğu bıraktıktan sonra şarkıcılığa ve oyunculuğa geçiş yapan Defne Samyeli gündemden düşmüyor.

Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile takipçilerinden tam not alıyor.

52 yaşındaki Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı kareler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Defne Samyeli iddialı pozlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

Defne Samyeli hem özel hayatı hem de verdiği pozlar ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Verdiği iddialı pozlar ile genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli paylaştığı son pozlar ile yeniden gündeme geldi.

Yılbaşı temalı bir paylaşım yapan Defne Samyeli dekolteli karesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli'nin o karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte Defne Samyeli'nin o pozları...