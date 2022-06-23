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- Defne Samyeli eğildi, frikik geldi! 'Yandı buralar Defne Hanım'
Defne Samyeli eğildi, frikik geldi! 'Yandı buralar Defne Hanım'
Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli'nin son paylaştığı mini şortlu pozu olay oldu.
- 23.06.2022 - 14:35
Eski spiker Defne Samyeli, şimdilerde şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkıyor.
Bir süre önce sahnelere geri dönen Samyeli, sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.
Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan başarılı isim, kusursuz fiziğiyle de sık sık gündeme geliyor.
Sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Samyeli'nin son paylaşımı ise sosyal medyada olay oldu.
Mini şortla poz verdi
Mini kot şortuyla paylayım yapan Samyeli, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
Düzgün fiziğine binlerce kişi övgü ve yorum yağdırdı.
Defne Samyeli, konser maratonuna tüm hızıyla devam ediyor.
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