Defne Samyeli karın kaslarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 'Bu yaşta bu fizik inanılmaz'

Defne Samyeli karın kaslarıyla ortalığı kasıp kavurdu! 'Bu yaşta bu fizik inanılmaz'

Defne Samyeli karın kaslarını sergilediği ev haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.İşte o kareler..

Sunuculuk kariyerini bitirdikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Defne Samyeli güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekerken paylaştığı kareler büyük beğeni topluyor.

50 yaşında olan ünlü şarkıcı son dönemde sahne aldığı gecelerde giydiği cesur elbilseler ile adından söz ettiriyor.Şarkıcılık kariyerinde başarılı bir şekilde ilerleyen Samyeli sosyal medyayı da oldukça aktif olarak kullanıyor.

Defne Samyeli'nin instagramda 863 bin takipçisi bulunuyor.Güzel şarkıcının yaptığı her paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Son olarak paylaştığı ev hali sosyal medyada gündeme geldi.İşte Defne Samyeli'nin ev hali..

İşte Defne Samyeli'nin bazı instagram paylaşımları..

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