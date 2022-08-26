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    Defne Samyeli klip için giydiği cesur kıyafetiyle poz verdi! '50 yaşında bu fizik..'

    Defne Samyeli instagramda paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
    • 26.08.2022 - 23:35
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    Defne Samyeli klip için giydiği cesur kıyafetiyle poz verdi! '50 yaşında bu fizik..'

    Defne Samyeli yeni şarkısı Abidin'in çıktığını duyurdu.Şarkıcılık kariyerine yönelen Defne Samyeli sosyal medya hesabından "Abidin" isimli şarkısının çıktığını duyurdu.

    Defne Samyeli'nin yeni şarkısı Abidin'in sözü Sibel Algan'a müziği ise Sezen Aksu'ya ait.Parçanın düzenlemesi ise Mustafa Ceceli tarafından yapıldı.

    Defne Samyeli klipte giydiği cesur kıyafet ile gündeme geldi.Ünlü şarkıcı instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Abidin yayında, tüm dijital platformlarda" ifadelerine yer verdi.

    Samyeli klipte giydiği iç çamaşırlı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.Defne Samyeli'nin bu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    İşte Defne Samyeli'nin o pozları..

    Defne Samyeli klip için giydiği cesur kıyafetiyle poz verdi! 50 yaşında bu fizik.. #1

    Defne Samyeli klip için giydiği cesur kıyafetiyle poz verdi! 50 yaşında bu fizik.. #2


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