Defne Samyeli mini elbiseli pozlarıyla beğeni topladı! 'Yangın yeri buralar' Magazin camiasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Defne Samyeli iddialı tarzı ve verdiği pozlar ile gündemden düşmüyor. Samyeli'nin son Instagram pozları dikkat çekti. İşte o kareler..

Defne Samyeli fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 50 yaşında olan Defne Samyeli hem özel hayatı ile hem de sosyal medya paylaşımları ile magazin gündemindenden düşmüyor.

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerini sürdüren Defne Samyeli şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak isimli dizide rol alıyor.

Defne Samyeli'nin iddialı sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

1 Temmuz 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Defne Samyeli 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Uzun yıllar boyunca haber sunuculuğu yapan Samyeli daha sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmak için sunuculuk kariyerini noktaladı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Defne Samyeli son Instagram pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

İşte o kareler..