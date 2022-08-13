Defne Samyeli mini şortlu pozlarıyla gençlere taş çıkarttı! 'Bu fizik gerçek mi?'

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli paylaştığı cesur fotoğraflar ile sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor..

Defne Samyeli sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.50 yaşında olan Defne Samyeli güzelliği ve fiziği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adeta gençlere taş çıkartan Samyeli özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Son olarak mini şortlu pozlarını instagramda paylaşan ünlü isim beğeni topladı. Defne Samyeli'nin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Instagram'da 868 bin takipçisi bulunan Defne Samyeli sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin arasında yer alıyor.Samyeli'nin yaşına rağmen fiziği ve güzelliği takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

İşte Defne Samyeli'nin mini şortuyla paylaştığı ve binlerce beğeni alan o kareleri..