Ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Talu, bu kez süper mini elbisesiyle nefes kesti.

50 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı olarak bilinen Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Ünlü ismin kızı, özellikle yaz aylarında yayınladığı fotoğraflarıyla kendisinden söz ettirmişti. Talu, şimdilerde tatil paylaşımlarını sürdürüyor ve günlük hayatından kesitler paylaşıyor.

3 Eylül 2003 tarihinde New York, ABD'de dünyaya gelen ismin 19 yaşında olduğu biliniyor. Talu, geçtiğimiz aylarda yaptığı tatil paylaşımları sonrası sonbaharı da tatilsiz geçirmemişti.

Ünlü ismin kızının verdiği bikinili tatil pozlarına beğeni yağarken, annesi Defne Samyeli de yorumda bulunmayı ihmal etmemişti.

"Anne-kız hayal gibisiniz"

Samyeli'nin kızı Talu, bu kez Altın Kelebek ödül töreninden yaptığı mini elbiseli paylaşımıyla beğeni topladı. Cesur bacak dekoltesiyle görenlerden beğeni alan Derin Talu için "Maşallah", "Anne-kız hayal gibisiniz" yorumları geldi.

İşte Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...