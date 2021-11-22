Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ile benzerliği şaşırttı! Adeta ikizi gibi...

Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ile benzerliği şaşırttı! Adeta ikizi gibi...

Her hareketiyle magazin gündeminde kendine yer bulan Defne Samyeli'nin abisi Sühan Samyeli'yi görenler şoke oldu. İki kardeşin benzerliğini ilk kez görenler, 'yok artık' yorumunda bulundu.

Eski spiker, oyuncu ve şimdilerde şarkıcı olan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlüler arasında yer alıyor.

Her hareketiyle dikkat çeken ve özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Defne Samyeli, fit halleriyle de herkesi kıskandırmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest eden 49 yaşındaki ünlü şarkıcının, Instagram'da 876 bin takipçisi bulunuyor.

ABİSİ SÜHAN SAMYELİ İLE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI

Derin ve Deren adından iki genç kızı olan Samyeli'nin gözlerden uzak yaşayan abisi Sühan Samyeli ise kız kardeşinin aksine kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Sühan Samyeli'nin Defne Samyeli ile benzerliğini ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte Defne Samyeli'yle benzerliği 'yok artık' dedirten tek kardeşi Sühan Samyeli...