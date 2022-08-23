Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kırmızı bikinisiyle aynayı yaktı!

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etti. Talu'nun kırmızı bikinisiyle verdiği pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ile Eren Talu'nun iki kızından biri olan Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi.

Talu, lise eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra üniversiteyi Los Angeles'ta okudu.

Deren Talu, ardından annesi Defne Samyeli gibi manken olmayı istedi.

Talu, şimdilerde sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye başladı.

Kusursuz fiziği ve güzeliliği ile annesiyle yarışan Talu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Baran Tınaz'la verdiği karelerle gündem olmuştu.

Kırmızı bikinisiyle aynayı yaktı

Instagram hesabını aktif kullanan güzel isim, son olarak ayna pozuyla dikkat çekti.

Kırmızı minicik bikinisiyle boy gösteren Deren Talu, takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Talu'ya takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

İşte, Deren Talu'nun bikinili pozu...