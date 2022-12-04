Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini kıyafetiyle büyüledi! 'Güzelliğin göz kamaştırıyor'

Deren Talu güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte beğeni toplayan son instagram paylaşımı..

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 26 yaşına giren Deren Talu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Deren Talu'nun paylaşımları takipçilerinin büyük beğenisini toplarken her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olan Deren Talu son yıllarda magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Son olarak bir geceye katılan Deren Talu yine güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram hesabından bazı kareler paylaşan Deren talu beğeni topladı.

İşte Deren Talu'nun son instagram paylaşımı..