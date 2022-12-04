Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.521
0.50%
BTXN Coin
5.45
-0.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini kıyafetiyle büyüledi! 'Güzelliğin göz kamaştırıyor'

    Deren Talu güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte beğeni toplayan son instagram paylaşımı..
    • 04.12.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mini kıyafetiyle büyüledi! 'Güzelliğin göz kamaştırıyor'

    Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 26 yaşına giren Deren Talu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

    Deren Talu'nun paylaşımları takipçilerinin büyük beğenisini toplarken her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olan Deren Talu son yıllarda magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

    Son olarak bir geceye katılan Deren Talu yine güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram hesabından bazı kareler paylaşan Deren talu beğeni topladı.

    İşte Deren Talu'nun son instagram paylaşımı..

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mini kıyafetiyle büyüledi! Güzelliğin göz kamaştırıyor #1

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mini kıyafetiyle büyüledi! Güzelliğin göz kamaştırıyor #2

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mini kıyafetiyle büyüledi! Güzelliğin göz kamaştırıyor #3

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mini kıyafetiyle büyüledi! Güzelliğin göz kamaştırıyor #4

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mini kıyafetiyle büyüledi! Güzelliğin göz kamaştırıyor #5

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mini kıyafetiyle büyüledi! Güzelliğin göz kamaştırıyor #6


    Tribünde yaralanan Göztepe taraftarı ifadesini verdi
    3. Sayfa

    Tribünde yaralanan Göztepe taraftarı ifadesini verdi

    105’lik Hayriye Nine, ilk kez uçağa bindi
    Yaşam

    105’lik Hayriye Nine, ilk kez uçağa bindi

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir