Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu, güzelliği ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerinne çekmeye devam ediyor. Talu'nun paylaşımlarına ise sosyal medyadan yorum yağıyor.

1 Temmuz 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Defne Samyeli, 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

1999 yılından itibaren ise Kanal D Ana Haber'i sunan Samyeli, 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalandı ve tedavi olmak için New York'a gitti.

Tedavi olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve Milliyet ile Güneş Gazeteleri'nde çalışan Samyeli, 1995 yılında Eren Talu ile evlendi.

Eren Talu ile olan evliliğini 2011 yılında sonlandıran Samyeli'nin Deren ve Derin adında iki kızı var. 1996 yılında Deren'i 2003 yılında da Derin'i dünyaya getiren Samyeli, gündemden düşmüyor.

Boşandıktan sonra kızlarıyla daha fazla gözükmeye başlayan Defne Samyeli, gazetecilerin radarından kurtulamıyor.

Kızlarından özellikle Derin Talu'nun yaptığı paylaşımlar, sosyal medya üzerinden ilgi çekiyor. Yaşına rağmen cesur pozlar paylaşan Derin, yapılan eleştirilere ise kulak asmıyor.

Derin Talu'nun güzelliği

Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu, güzelliği ve sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Cesur karelerini sosyal medyadan hayranları ile paylaşan Talu, fileli çoraplarıyla olay oldu. Talu'nun paylaşımına ise "İlaç gibisinnn yaa seni gören hasta iyi olur yemin olsun harikasınnnnnn❤️❤️❤️❤️" tarzında yorumlar geldi.

Geçtiğimiz aylarda Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.

Samyeli, "Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor" demişti.