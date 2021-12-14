Değişimin bu kadarı! Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla ağızları açık bıraktı

Değişimin bu kadarı! Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla ağızları açık bıraktı

Dövüş sporları şampiyonu Atakan Arslan, sosyal medya hesabından Çağatay Ulusoy ile çekildikleri kareyi paylaştı. Aldığı kilolarla dikkati çeken Ulusoy, değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak duran ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, BluTV'de yayınlanan bir dönem dizisi olan Yeşilçam'daki performansıyla adından söz ettiriyor.

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye karar veren Çağatay Ulusoy, şimdilerde yeni dizisinin heyecanını yaşıyor.

Yakın zamanda TV8 ekranlarında yayınlanacak olan OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ulusoy, son olarak yaşadığı değişim ile gündeme geldi.

Survivor 2016 şampiyonu 'Avatar' lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan, sosyal medya hesabından ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Mustafa Mert Koç ve oğlu Leon Aslan Arslan ile çekildikleri kareyi paylaştı.

VERDİĞİ KİLOLARI GERİ ALDI

Avatar Atakan'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda, Çağatay Ulusoy'un yaşadığı değişim dikkatlerden kaçmadı.

Verdiği kiloları geri alan Ulusoy'un bıyık bıraktığı görüldü. Ulusoy'un o karesi kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Geçtiğimiz yıllarda rol alacağı bir dizi için kilo alan Ulusoy, projesi iptal olduktan sonra eski formuna kavuşmakta zorluk çekmişti.

Ünlü oyuncunun hayranları, Ulusoy'un rol alacağı yeni dizisi Yalı Çapkını için kilo almış olabileceğini belirten yorumlarda bulundu.

İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...