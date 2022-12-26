Dekolte arşta! Alparslan'ın Karaca Hatun'u Rabia Soytürk'e alev yağdı...

Alparslan Büyük Selçuklu'daki Karaca Hatun rolüyle hafızalara kazınan Rabia Soytürk, dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, TRT1 ekranlarında sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

Başrollerin yanında dizinin genç oyuncularından Rabia Soytürk de Karaca Hatun karakteri ile öne çıkarak büyük başarılara imza attı.

“Gülperi”, “Özgür Dünya” ve “Benim Adım Melek” dizizilerinde rol alan Rabia Soytürk, adından çok söz ettiren “Şahsiyet” dizisi ile oyunculuğa başladı.

1996 doğumlu genç oyuncu, hem sosyal medyadaki paylaşımları hem de güzelliği ile sık sık gündem oluyor.

Nabız yükseltti

Cesur pozlarıyla gözleri üstüne çeken Rabia Soytürk, bir yenisini daha ekledi.

Ceketinin önünü açarak dekolte veren oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Güzelliği ve fiziğiyle göz kamaştıran Soytürk, yarım milyona yakın beğeni aldı. Takipçileri ise alevli emoji bırakmadan geçemedi.