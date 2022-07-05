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    Dekoltede sınır tanımadı! Petek Dinçöz'ün sırtı mest etti...

    Kariyeri boyunca çok sayıda müzik çalışmasına imza atan Petek Dinçöz, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla olay yaratıyor. Dinçöz'ün son paylaşımı ise görenleri hayran bıraktı...
    • 05.07.2022 - 12:04
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    Dekoltede sınır tanımadı! Petek Dinçöz'ün sırtı mest etti...

    Bir zamanların en popüler isimlerinden Petek Dinçöz, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

    Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Teşekkürler, Hasta Ettin gibi şarkılarla dinleyicilerinin hafızalarına kazındı.

    2014'te hayatını Serkan Kodaloğlu ile birleştiren Dinçöz, 2022'de birlikteliğini sonlandırdı.

    Petek Dinçöz, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı.

    Dinçöz geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla gündeme gelmişti.

    42 yaşındaki isim, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

    Mest etti

    Dinçöz, Instagram hesabından yeşil derin sırt dekolteli elbiseyle verdiği pozunu paylaştı.

    Bu poz, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı...

    PETEK DİNÇÖZ'DEN CESUR POZLAR....

    Dekoltede sınır tanımadı! Petek Dinçöz ün sırtı mest etti... #1

    Dekoltede sınır tanımadı! Petek Dinçöz ün sırtı mest etti... #2Dekoltede sınır tanımadı! Petek Dinçöz ün sırtı mest etti... #3


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