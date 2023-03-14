Dekolteli pozlarını paylaştı! Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den cesur pozlar.. Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinden Suudi Arabistan'da cesur paylaşım..

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olmasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son dönemin en sansasyonel transferine imza atarak Suudi Arabistan'a giden Cristiano Ronaldo ve ailesinin Suudi Arabistan'a nasıl ayak uyduracağı merak uyandırmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in Arabistan'da paylaştığı instagram pozları sosyal medyada gündeme geldi.

Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo çifti 2016 yılından bu yana aşk yaşıyorlar.

Birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez, bu kez Arabistan'da verdiği pozlar ile gündeme geldi.

İşte Georgina Rodriguez'in dikkat çeken son instagram paylaşımı..