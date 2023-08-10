Demet Akalın MasterChef Tahsin'e 'aşırı iticisin' dedi! Tahsin'in cevabı olay yarattı.. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile MasterChef Türkiye All Star yarışmacısı Tahsin Küçük sosyal medyadan atıştı. İşte yaşanan olayın detayları..

TV8'in sevilen yemek programı MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.

En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan MasterChef birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

Yarışmanın sıkı takipçileri arasında ünlü şarkıcı Demet Akalın'da yer alıyor. Akalın neredeyse her bölümü kaçırmadan izliyor.

Demet Akalın son olarak MasterChef yarışmacılarından Tahsin Küçük'e "aşırı iticisin" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Demet Akalın paylaşımında "Tahsin, 'şakalaşıyoruz' diyorsun ya aşırı iticisiniz. İnşallah sonuna kadar gidemezsiniz. Gelsin şu şampiyonlar by by" ifadelerine yer verdi.

Demet Akalın'ın bu paylaşımına tepkisiz kalmayan Tahsin verdiği cevap ile sosyal medyada gündeme oturdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tahsin Küçük, Demet Akalın'a gönderme yaparak "Keşke herkes kendi işini, sadece kendi işini hakkıyla yapsa. Teşekkürler" ifadelerine yer verdi.