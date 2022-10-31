Demet Akalın’dan mavi tik ücretine tepki

Twitter’daki mavi tikli hesaplardan ücret alınacağı haberi yayılınca şarkıcı Demet Akalın’ın tepkisi gecikmedi. Akalın, sosyal medya hesabından isyan ederek “Yok anasının nikahı” dedi.

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’ı satın aldı, hemen çalışmalara başladı.

Twitter’ın 3 çalışanını kovmakla işe başlayan Musk, şimdi de mavi tik özelliğini ücretli hale getirmek için çabalıyor.

Aylık 19,99 dolar ödenecek

Buna göre şirket, yakında mavi tik onay işareti için kullanıcılardan ayda 19,99 dolar ücret almaya başlayacak.

Önerilen plan kapsamında Twitter, mavi tik doğrulamasını ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue kullanıcılarına sunacak.

Mavi tiki olanlara 90 gün süre

Abonelik fiyatının 19.99 dolara çıkmasına ek olarak, mavi tik sahibi mevcut kullanıcılara 90 günlük süre verilecek.

90 günün sonunda Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcıların, mavi tiklerini kaybedeceği söyleniyor.

7 Kasım’a tamamlanmazsa çalışanlar kovulacak

Elon Musk, bu yeni düzenlemenin en geç 7 Kasım'da tamamlanmasını istiyor.

Eğer bu durum gerçekleşmezse, özellik üzerinde çalışan personeller Twitter'dan kovulacak.

“Yok anasının nikahı”

Öte yandan “Twitter Blue” özelliği, Türkiye’de henüz kullanıma sunulmadı.

Buna rağmen tepkiler yükseldi.

Şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından ücret açıklamasını alıntılayarak “Yok anasının nikahı.” yorumunu yaptı.