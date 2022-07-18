Demet Akalın'dan Survivor Nisa fanına şoke eden yanıt! 'Sevgili koynundan kalkanı....'

Survivor Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasını eleştiren Demet Akalın, Nisa'nın takipçisine öyle bir cevap verdi ki...

Türkiye'nin en sevilen yarışması Survivor All Star 2022'yi kazanan isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Survivor yarışmasının sıkı takipçisi olan Demet Akalın ise Survivor yorumlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da olay yaratan Demet Akalın, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasını her fırsatta eleştiren bir isim oldu.

Akalın, geçtiğimiz günler Nagihan Karadere'yi yazlığında ağırlamıştı.

Survivor Nagihan için "Gönüllerin şampiyonu" diyen Akalın, yarışmacıya altınlar almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Akalın, son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Nisa'nın fanına ilginç cevap

Nisa fanı olan bir takipçi Akalın'a "Senin konserine kim gelsin ki? Siz anca genç bir kızı çekememezlik yapın" yazdı.

Demet Akalın ise bu yorumun altında kalmadı ve "Yok ben çalışkan insanı bile kıskanmam sevgili koynundan kalkanı hiç..." yanıtını verdi.

Akalın'ın bu sözlerinin Survivor Nisa'ya olduğu düşünüldü.