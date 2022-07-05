Demet Akbağ ile Güldürme Beni 2.bölüm konukları! Bu kadroya gülmemek imkansız...

Demet Akbağ ile Güldürme Beni 2.bölüm konukları! Bu kadroya gülmemek imkansız...

Demet Akbağ ve Şahin Irmak'ın sunuculuğu üstlendiği Show TV'nin yeni komedi programı "Güldürme Beni" 2. bölüm konukları belli oldu.

Show TV, yaz sezonu boyunca yüzleri güldürecek bir projeye imza attı.

Demet Akbağ'ı yıllar sonra ekranlara döndürecek olan, yapımını Bloom Medya’nın üstlendiği yeni komedi programı ‘Güldürme Beni’, birbirinden ünlü yarışmacılar ve konuklarıyla birlikte yaz ekranını eğlenceye boğuyor.

‘Güldürme Beni’de her anları duvarlara ve eşyalara gizlenmiş kameralarla saniye saniye kaydedilen yarışmacılar, rakiplerinin şakalarına gülmemek için elinden geleni yapıyor.

Şahın Irmak'ın sunuculuğunu üstlendiği programda Demet Akbağ ünlü konuklarının da desteği ile her bölümde yarışmacıların işini daha da zorlaştırıyor.

İkinci bölümü ile 11 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanacak olan Güldürme Beni konukları belli oldu.

Yıldızlar geçidi

‘Güldürme Beni’nin yarışmacı kadrosundaki ünlü isimler, oyunculuğun en zor alanlarından biri olan ‘doğaçlama’da yeteneklerini sergilerken, her hafta en çok gülen, eve veda edecek ve ekibe yeni bir ünlü yarışmacı dâhil olacak.

Güldürme Beni bu haftaki yarışmacıları Ersin Korkut, Suzan Kardeş, Ayta Sözeri, Sinan Çalışkanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse olacak.