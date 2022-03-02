Demet Akbağ'ın yakışıklı oğlu Ali'nin son haline bakın! 'Maşallah' demeden geçmek imkansız...

Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika, kocaman delikanlı oldu. 2000 yılında dünyaya gelen ve Akbağ'ın boyunu geçen Ali, sosyal medya kullanıcılarından övgü ve maşallah dolu yorumlar alıyor.

Türk televizyon tarihinin en yetenekli ve sevilen isimlerinden olan Demet Akbağ, Zafer Çika ile 1999 yılında evlendi.

İkili evlendikten sonra 2000 yılının Mayıs ayına gelindiğinde, ilk ve tek çocukları olan Ali Çika dünyaya gözlerini açtı.

İkilinin mutlu giden evliliği 2019 yılına geldiğinde büyük bir acıyla sarsıldı ve Zafer Çika hayatını kaybetti.

Zafer Çika, İzmir’den Çeşme’ye giderken bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Çika, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu olayın ardından yıkılan Demet Akbağ ise hayatta tek dayanağı olan oğluna sarıldı ve onunla yaralarını iyileştirmeye çalıştı.

Geçen zaman içerisinde büyüyen ve yakışıklı olan Ali Çika'nın son halini görenler ise övgü dolu yorumlar yaptı.

ALİ ÇİKA'NIN SON HALİ

Demet Akbağ'ın oğlunun son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumları yapıldı. Öte yandan anne-oğlun benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Eşi zafer Çika'yı kaybettikten sonra oğluna tutunan Demet Akbağ, zamanını Ali ile geçiriyor. Sık sık Ali'yle birlikte vakit geçiren Akbağ, hayranlarından, "Allah sizi ayırmasın" tarzında yorumlar alıyor.