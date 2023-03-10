Demet Evgar kızı Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! "Tıpkı annesi" Geçtiğimiz ağustosta ilk bebeği Mavi’yi kucağına alan ünlü oyuncu Demet Evgar, kızıyla ilk kez görüntülendi.

Ünlü oyuncu Demet Evgar geçtiğimiz Ağustos ayında anne olmuştu. 18 Ağustos'ta bir kız çocuğu dünyaya getiren Demet Evgar kızına Mavi ismini verdi.

Eşi Levent Babataş ile ilk bebeklerini kucaklarına alan 42 yaşındaki Demet Evgar geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Demet Evgar, 6 yıl birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Çiftin kızları Mavi uzun süredir merak ediliyordu. Şimdilerde kızıyla ilgilenen Demet Evgar, kızı Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Demet Evgar ve Levent Babataş doktor kontrolü sonrası bir AVM'ye gitti ve çiftin kızları Mavi ilk kez burada görüntülendi.

İşte o poz..