Demet Evgar kızı Mavi ile birlikte sandık başında: Gelecek güzel günlerimiz için Türkiye genelinde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Ünlü isimlerden sandık başında fotoğraflar gelmeye başladı. Ünlü oyuncu Demet Evgar, kızı Mavi ile birlikte oyunu kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ediyor. Vatandaşlar oyunu kullanmak için sandık başına geçti. Sabah saat 08:00'de başlayan oy kullanma işlemi 17:00'ye kadar devam edecek. Ardından sandıklar sayılmaya başlayacak. Ünlü isimlerden sandık başında pozlar gelmeye başladı. Bir paylaşım da ünlü oyuncu Demet Evgar'dan geldi. Ünlü oyuncu 2022 yılında kucağına aldığı kızı Mavi ile oy kullanmak için sandık başına geçti. Oğluyla sandık başında poz verdi Demet Evgar kızı Mavi ile sandık başında verdiği pozunu "Gelecek güzel günlerimiz için" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.