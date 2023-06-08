Demet Özdemir bikinili cesur pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor! 'Yazı getirmişsin' Ünlü oyuncu Demet Özdemir Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte Demet Özdemir'in yüzbinlerce beğeni alan o pozları..

Ünlü oyuncu Demet Özdemir son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz haftalarda boşanan oyuncu sosyal medya pozları ile gündeme geldi. 8 ay evli kalan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti boşanmalarının ardından uzun süre magazin gündeminde yer aldı 30 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Özdemir kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Demet Özdemir'in Instagramda 15.9 milyon takipçisi bulunuyor. Oyuncunun her paylaşımı yüzbinlerce beğeni alıyor. Şimdilerde tatil yapan Demet Özdemir sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareler ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor. İşte Demet Özdemir'in son Instagram pozları..