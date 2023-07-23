Demet Özdemir bikinili pozlarını sıraladı, beğeni butonu çöktü! "Deniz kızı" Aş Taktikleri filmindeki sahneleriyle gündeme gelen Demet Özdemir, tatilden karelerini yayınlamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak bikinili pozlarını paylaştı. Cesur pozlara beğeni ve yorum yağdı.

Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile yollarını ayıran Demet Özdemir, gündemden düşmüyor. Netflix’te yayınlanan Aşk Taktikleri 2 filminde rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile cesur sahneleriyle adından söz ettirdi. Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah, Çilek Kokusu gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu, özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Verdiği pozlarla takipçilerini mest ediyor. Bikinili pozları parmak ısırttı Demet Özdemir, 16 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bikinli pozlarını yayınladı. Verdiği cesur pozlarla olay yaratan Demet Özdemir'e takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.