Demet Özdemir bikinili pozlarını sıraladı, beğeni butonu çöktü!

Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile yollarını ayıran Demet Özdemir, gündemden düşmüyor.

Netflix’te yayınlanan Aşk Taktikleri 2 filminde rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile cesur sahneleriyle adından söz ettirdi.

Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah, Çilek Kokusu gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu, özel hayatıyla da merak uyandırıyor.

hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Verdiği pozlarla takipçilerini mest ediyor.

Bikinili pozları parmak ısırttı

Demet Özdemir, 16 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bikinli pozlarını yayınladı.

Demet Özdemir bikinili pozlarını sıraladı, beğeni butonu çöktü!

Verdiği cesur pozlarla olay yaratan Demet Özdemir'e takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Demet Özdemir bikinili pozlarını sıraladı, beğeni butonu çöktü!