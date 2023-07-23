Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile yollarını ayıran Demet Özdemir, gündemden düşmüyor.
Netflix’te yayınlanan Aşk Taktikleri 2 filminde rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile cesur sahneleriyle adından söz ettirdi.
Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah, Çilek Kokusu gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu, özel hayatıyla da merak uyandırıyor.
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Verdiği pozlarla takipçilerini mest ediyor.
Bikinili pozları parmak ısırttı
Demet Özdemir, 16 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bikinli pozlarını yayınladı.
Verdiği cesur pozlarla olay yaratan Demet Özdemir'e takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.